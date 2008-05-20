В КИУ говорят, что киевские студенты уже продали свои голоса по 3-4 раза

Комитет избирателей Украины заявляет о том, что на сегодняшний день десятки тысяч голосов избирателей Киева куплены представителями предвыборных штабов нескольких политических сил.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщил председатель Правления КИУ Игорь ПОПОВ.

“Мы фиксируем очень много жалоб на то, что в Киеве происходит подкуп избирателей. О том, что это явление является массовым, о том, что куплены уже десятки тысяч голосов”, - сказал он.

По словам И.ПОПОВА, КИУ прогнозирует, что подкуп избирателей будет продолжаться и на протяжении последней недели перед выборами.

По данным КИУ, подкуп осуществляется от имени нескольких политических сил. Комитет располагает бланками, на которых “покупка” голоса оформляется документально. При этом, разные политические силы предлагают приблизительно одинаковые суммы за голос.

По мнению И.ПОПОВА, такая технология является украинской, и она действует в стране около 5 лет.

“Раньше она была успешной, и, по оценкам организаторов этих преступлений, около половины людей, которые получали средства, голосовала за эту политическую силу”, - отметил представитель Комитета избирателей. Однако И.ПОПОВ убежден, что в этот раз в Киеве она не сработает.

“По нашим данным, студенты, проживающие в общежитиях, продали свои голоса по 3-4 раза, и ждут, когда к ним придут следующие покупатели. По моему мнению, они и развалят эту технологию, понимая, что контролировать невозможно”, - пояснил он.

Кроме того, по словам И.ПОПОВА, данная технология не сработает еще и потому, что покупают голоса несколько политических сил, и в целом ее “эффект” сводится к нулю. “То есть, получат все, и понемногу”, - отметил он.

Комитет избирателей призывает граждан проголосовать “по совести”, а если избирателю хочется получить деньги, предоставив в качестве подтверждения снимок бюллетеня, сделанный мобильным телефоном, КИУ советует воспользоваться прозрачным целлофаном, на котором поставить отметку напротив нужного кандидата или политсилы, с которой договаривались о “покупке” голоса, и это зафиксировать на снимке. В самом же бюллетене поставить отметку в той строке, которая отвечает действительному выбору гражданина.

КИУ также прогнозирует явку избирателей на досрочных выборах в Киеве 55-60%.