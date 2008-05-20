В БЮТ обвинили Ющенко и ПР в заговоре и создании ”ширки”

Процесс затягивания выдвижения кандидатуры от фракции Партии регионов на должность первого заместителя председателя Верховной Рады Украины свидетельствует о том, что сегодня проходят переговоры по формированию широкой коалиции.

Об этом сегодня корреспонденту УНИАН заявил народный депутат Владимир ФИЛЕНКО (фракция БЮТ).

По его словам, есть информация, что Партия регионов не будет претендовать на должность первого заместителя председателя ВР, пока не будет сформирована широкая коалиция.

Народный депутат отметил, что такую широкую коалицию планируется сформировать после проведения досрочных выборов мэра Киева.

«Чем дольше затягивается процесс выдвижения кандидатуры на должность вице-спикера, тем реальнее становится этот план», - сказал он.

В.ФИЛЕНКО также отметил, что, по предварительной информации, после формирования широкой коалиции должность председателя Верховной Рады займет представитель Партии регионов, а премьер-министром станет технический кандидат.

«Происходит олигархический заговор против собственного народа и БЮТ во главе с Президентом», - сказал В.ФИЛЕНКО.