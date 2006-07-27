В Киеве презентуют общенациональную программу поддержки детей-сирот

11-30 - В Министерстве Украины по делам семьи, молодежи и спорта состоится презентация общенациональной программы поддержки детей-сирот «Найди себе друга. В пресс-конференции примут участие - заместитель министра Украины по делам семьи, молодежи и спорта Татьяна Кондратюк, председатель правления МБФ «Украинская Берегиня» Константин Воробьев, абсолютная олимпийская чемпионка Лилия Подкопаева, президент БФ «Приятели детей» Марина Криса, координатор летнего лагеря «Приятелей детей» в пгт. Ворохта Руслана Вжесневская (ул. Эспланадная, 42, конференц-зала, 2-й этаж). Нужна аккредитация. Телефоны: 289-95-05, 8 (067) 290-55-01.