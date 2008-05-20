Жвания стал жертвой падения рейтинга Ющенко?

Министр внутренних дел Юрий ЛУЦЕНКО, который сегодня вышел из отпуска и приступил к исполнению своих обязанностей, считает, что направленное со стороны Секретариата Президента Украины в Генеральную прокуратуру представление, которое подвергает сомнению украинское гражданство одного из лидеров «Народной самообороны» Давида ЖВАНИИ, является политической провокацией, которая в том числе преследует цель помешать «Народной самообороне».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ЛУЦЕНКО заявил сегодня на пресс-конференции в Киеве.

«Я считаю это политическим заказом господина БАЛОГИ, который таким способом хочет отомстить за провалы в своей работе, в частности, за катастрофическое падение рейтинга Президента, которого я очень глубоко уважаю, а также потери достижений демократического движения», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО.

При этом он отметил, что со стороны определенных представителей Секретариата Президента осуществлялись неоднократные попытки дискредитации «Народной самообороны», впрочем, «когда поняли, что мы будем в Киевском совете, нас стали не дискредитировать, а делать все на уничтожение».

Комментируя ход событий вокруг гражданства Д.ЖВАНИИ, Ю.ЛУЦЕНКО сказал, что в представлении Секретариата речь идет фактически о лишении Д.ЖВАНИИ гражданства, и ирония ситуации заключается в том, что именно Д.ЖВАНИЯ возглавляет предвыборный штаб.

Ю.ЛУЦЕНКО отметил, что никогда не скрывал и не скрывает тот факт, что Д.ЖВАНИЯ является главным финансистом «Народной самообороны». Вместе с тем, у него вызывает удивление, что даже во времена президентства Леонида КУЧМЫ никто не смог подвергнуть сомнению гражданство Д.ЖВАНИИ, хотя попытки такие были. По словам Ю.ЛУЦЕНКО, «у нас на глазах происходит попытка отстроить наихудшие методы работы прежнего главы администрации КУЧМЫ - МЕДВЕДЧУКА».

В то же время Ю.ЛУЦЕНКО заверил, что приложит максимум усилий для того, чтобы сделать невозможным возобновление таких методов.

Также он сообщил, что сегодня на заседании фракции НУ-НС народные депутаты приняли решение обратиться к Президенту Украины с требованием отозвать письмо в отношении Д.ЖВАНИИ, направленное в Генеральную прокуратуру, и привлечь к ответственности виновных, в частности, «господина ПУКШИНА и господина БАЛОГУ». Как отметил Ю.ЛУЦЕНКО, сегодня этот документ после его подписания председателем фракции будет направлен Президенту.

Вместе с тем, министр не исключает, что такие действия со стороны главы Секретариата Президента Виктора БАЛОГИ в отношении Д.ЖВАНИИ могут содержать в себе определенные элементы для будущего – «чтобы сделать господина ЖВАНИЮ фигурантом дела об отравлении Президента».

Как сообщал УНИАН, генеральный прокурор Александр МЕДВЕДЬКО обратился в Святошинский райсуд Киева с заявлением об отмене решений, которые позволили народному депутату Украины (фракция НУ-НС) Д.ЖВАНИИ получить в свое время украинское гражданство.

Интернет-издание “Украинская правда” разместила на сайте фотокопию заявления А.МЕДВЕДЬКО в Святошинский суд о пересмотре решения 1999 года в связи с вновь открывшимися обстоятельствами. В частности, генпрокурор просит отменить вердикт Радянского районного суда столицы девятилетней давности, которым "была открыта дорога" Д.ЖВАНИИ к гражданству Украины.

Суть претензий прокуратуры заключается в несовпадении данных по поводу временных периодов пребывания и проживания Д.ЖВАНИИ в Украине, которые были основанием для принятия судебных решений, позволивших ему получить украинское гражданство.

В то же время А.МЕДВЕДЬКО добавляет: "Генеральной прокуратуре стало известно о решении Радянского районного суда Киева 15 мая 2008 года только после поступления обращения заместителя главы Секретариата Президента – уполномоченного Президента по вопросам контроля за деятельностью СБУ Игоря ПУКШИНА от 15 мая 2008 года".