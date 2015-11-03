В Одесский областной совет прошли шесть партий

Как сообщили УНИАН в Одесской областной организации "Комитет избирателей Украины", сегодня, 3 ноября, областная территориальная избирательная комиссия подвела итоги выборов депутатов Одесского областного совета.

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В облсовет прошли: "Оппозиционный блок", который набрал 21,8192% голосов избирателей (23 депутатских мандата), "Блок Петра Порошенко "Солидарнисть" — 20,1773% (22 мандата), "Довиряй справам" — 11,101% (12 мандатов), ВО "Батькивщина" — 10,5504% (11 мандатов), "Видродження" — 7,4178% (восемь мандатов), "Наш край" — 7,4028% (восемь).

Всего в облсовете - 84 депутата, чтобы получить мандаты, как отмечают в организации, политикам нужно было набрать не менее 6648 голосов избирателей.

Как сообщал УНИАН, на выборах в Одесский областной совет были зарегистрированы кандидаты от 16 партий.