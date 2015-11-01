В Одессе четверо судей взяли самоотвод при рассмотрении иска кандидата в мэры Боровика

Об этом УНИАН сообщили в Одесской областной организации «Комитет избирателей Украины».

В частности, сегодня судья Одесского окружного административного суда Сергей Стефанов взял отвод в деле Боровика против Одесской городской избирательной комиссии.

В организации отметили, что 31 октября рассматривать этот же иск Боровика к горизбиркому отказались судьи этого же суда Эдуард Иванов и Леонид Свида.

Также в Одесском апелляционном административном суде взял отвод судья Юрий Градовский, заявивший, что лично знаком с одним из кандидатов и поэтому не может рассматривать жалобу Боровика на решение Одесского окружного административного суда по иску против Суворовской территориальной избирательной комиссии.

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Как сообщал УНИАН, Одесский окружной административный суд отказал в удовлетворении иска кандидата в мэры Одессы, советника главы Одесской ОГА Александра Боровика, опротестовавшего результаты голосования в Малиновском, Киевском и Суворовском районах города.

Одесская городская избирательная комиссия вечером 27 октября зарегистрировала Геннадия Труханова мэром Одессы. Так, согласно результатам 100% подсчитанных протоколов, в голосовании на выборах мера Одессы приняли участие 264 тыс. 76 человек. За Труханова проголосовали 138 тыс. 865 избирателей, что составляет 52,58%, за Александра Боровика – 66 тыс. 482 человек (25,18%), за Эдуарда Гурвица — 22 тыс. 475 человек (8,51%), за Сергея Кивалова — 14 тыс. 865 (5,62), за Светлану Фабрикант — 8 тыс. 174 (3,1%). Глава Одесской ОГА Саакашвили 27 октября заявил, что на выборах городского головы Одессы была допущена массовая фальсификация в пользу действующего мэра Труханова.