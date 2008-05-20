На киевских выборах Кучма будет голосовать за "кандидата без шансов"

Бывший Президент Украины Леонид КУЧМА считает, что досрочные выборы городского председателя Киева и Киевсовета будут своеобразным референдумом доверия к БЮТ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил в интервью журналистам в Киеве.

«Я думаю, что настроение у этой политической силы сегодня не очень хорошее, потому что они пытались с шашкой наголо завоевать Киев, а этого не вышло», – сказал Л.КУЧМА.

Он повторил тезис относительно незаконности назначения досрочных выборов в столице, однако отметил, что сорвать их уже будет невозможно, и выборы состоятся.

Также Л.КУЧМА сообщил, что он будет голосовать за Партию регионов и Василия ГОРБАЛЯ как кандидата в мэры Киева. В то же время экс-президент заметил, что шансов стать мэром у В.ГОРБАЛЯ нет, поскольку результат этих выборов уже известен сегодня.