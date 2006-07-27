Чего Ющенко ждет от участников круглого стола

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО ожидает от круглого стола, в первую очередь, четких позиций относительно того, как политические силы, представленные в парламенте, будут реализовывать внешний и внутренний курс Украины, который должен остаться неизменным.

Об этом УНИАН сообщили в официальном интернет-представительстве Президента, отметив, что в 16.00 в Зале Государственных мероприятий Секретариата Президента по инициативе главы государства проходит общенациональный круглый стол.

Президент отмечает, что этот курс избран народом Украины и закреплен в Конституции и Декларации о государственном суверенитете.

Президент отмечает, что европейский опыт демократических стран свидетельствует: со сменой правительств и парламентов курс государства должен не разрушаться, а развиваться. При этом каждая политическая сила, которая приходит к власти, должна лишь добавлять к этому курсу.

Среди результатов круглого стола глава государства ожидает также снятия политической напряженности в обществе, действенного поиска путей выхода из парламентского кризиса и возвращения в правовое русло деятельности Верховной Рады.

Также В.ЮЩЕНКО ожидает повышения представительности интересов граждан в выборных органах власти всех уровней путем обеспечения продуктивного сосуществования большинства и меньшинства (гарантирование прав оппозиции).

Во время сегодняшнего мероприятия должна состояться дискуссия относительно:

Укрепления суверенитета и сохранения унитарной страны. Президент подчеркивает, что работа местных советов всех уровней должна быть возвращена в конституционное русло;

Защиты и развития государственного языка одновременно с поддержкой и развитием языков национальных меньшинств.

Нынешняя инициатива главы государства является продолжением предыдущей инициативы о созыве круглого стола, которую Президент высказал три недели назад, отметили в интернет-представительстве. В.ЮЩЕНКО подчеркивает, что единственный приемлемый путь разрешения конфликта – переговоры. Глава государства настаивает на цивилизованном варианте снятия политической напряженности – нахождении компромисса за круглым столом.

В мероприятии принимают участие председатель Верховной Рады Александр МОРОЗ, премьер-министр Юрий ЕХАНУРОВ, лидеры всех парламентских фракций: Виктор ЯНУКОВИЧ (Партия регионов), Юлия ТИМОШЕНКО (БЮТ), Роман БЕССМЕРТНЫЙ («Наша Украина»), Василий ЦУШКО (Социалистическая партия), Петр СИМОНЕНКО (Коммунистическая партия).

А также: бывший Президент Украины Леонид КРАВЧУК, бывший председатель Верховной Рады Иван ПЛЮЩ, президент Украинского ПЕН-клуба Евгений СВЕРСТЮК, академик НАН Украины Мирослав ПОПОВИЧ, президент Национального Университета “Киево-Могилянская академия” Вячеслав БРЮХОВЕЦКИЙ, ректор Национального технического университета Украины “Киевский политехнический институт” Михаил ЗГУРОВСКИЙ, председатель Харьковской правозащитной группы Евгений ЗАХАРОВ.