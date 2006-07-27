Азаров обвиняет правительства Тимошенко и Еханурова

Народный депутат Украины, председатель парламентского Бюджетного комитета Николай АЗАРОВ обвиняет правительства Юлии ТИМОШЕНКО и Юрия ЕХАНУРОВА в том, что они «создали немыслимо льготные условия для импортеров и подорвали экспортный потенциал страны».

Об этом Н.АЗАРОВ заявил сегодня, выступая в Верховной Раде Украины перед голосованием за доработанный проект постановления Верховной Рады Украины «Об Основных направлениях бюджетной политики на 2007 год». Текст выступления размещен на официальном сайте Партии регионов.

Н.АЗАРОВ подчеркнул, что сегодня парламент, не утвердив отчет правительства об исполнении государственного бюджета за 2005 год, дал негативную оценку не только деятельности определенных составов Кабинета Министров, но и в целом бюджетной политике, сформированной в 2005 году и продолженной в 2006 году. «Надо прямо сказать, что это была провальная политика, от которой страну нужно немедленно спасать», - заявил представитель Партии регионов.

По его словам, в проекте Бюджетной резолюции «мы предложили положить конец импортной зависимости страны и вернуть к жизни осмысленную политику реализации стратегических национальных интересов, политику экономического рывка».

Как заявил Н.АЗАРОВ, «именно правительства ТИМОШЕНКО и ЕХАНУРОВА создали немыслимо льготные условия для импортеров и подорвали экспортный потенциал страны, выбросили из конкурентной борьбы отечественных производителей». По его данным, средний уровень таможенной стоимости на некоторые группы товаров в 2005 году по сравнению с 2004 годом был уменьшен в 53 раза, в 110 раз, но при этом товары для потребителей дешевле не стали. «То есть импортерам позволили нажиться за счет государственной казны, за счет украинских потребителей и за счет сворачивания собственного производства. Так, абсолютное падение в пищевой промышленности достигло 10%. В легкой промышленности – 2,2%. Доля легкой промышленности в валовом внутреннем продукте сократилась до грани существования отрасли как таковой – до 1%», - заявил Н.АЗАРОВ.

По его словам, «объективные эксперты» не могли не заметить, что фискальное наступление на бизнес правительств Ю.ТИМОШЕНКО и Ю.ЕХАНУРОВА привело к тому, что объем операций украинского бизнеса через оффшорные зоны вырос в 1,6 раза в 2005 году и в 2,4 раза - в 2006 году. В 2005 году «неизвестно на каких основаниях и по какому «списку» предприятиям было списано 6,671 млрд. грн. налоговых долгов. 70% решений правительства по использованию средств спецфонда были приняты в нарушение бюджетного законодательства, при этом две трети средств было профинансировано в ноябре-декабре, когда организовать прозрачные, добросовестные тендерные процедуры физически невозможно», - заявил председатель Бюджетного комитета.

«Объективные эксперты знают, что сложно вообразить схему, несущую большие коррупционные риски и большую неконкурентность», - заявил Н.АЗАРОВ.