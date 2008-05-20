Прокуратура решила, что Калашников журналистов не бил

Прокуратура города Киева закрыла уголовное дело в отношении инцидента, произошедшего между съемочной группой телеканала СТБ и экс-депутатом от Партии регионов Олегом Калашниковым.

Об этом говорится в постановлении прокуратуры, адресованном оператору Владимиру Новосаду, текст которого имеет "Украинская правда".

"Сообщаю, что следственным отделом прокуратуры города Киева уголовное дело, по которому вы были признаны потерпевшим, закрыто из-за отсутствия состава преступления", - отмечается в постановлении следователя.

Вместе с тем, Новосад считает, что следствие было предубежденным.

"Я видел, что следователь, который вел наше дело, предубежденно относился к нему. Были случаи, когда он отказывался вносить в дело показания тех свидетелей, которые подтверждали нашу версию инцидента. Из этого я сделал вывод, что он хотел скорее закрыть это дело", - сказал Новосад.

Постановление датировано 10 апреля 2008 года, однако оператор получил его лишь в понедельник 19 мая.

Как известно, 12 июля 2006 года группа людей из Партии регионов, среди которых был депутат Калашников, помешала работе телевизионной группы СТБ под стенами Верховной Рады.

Они насильно отобрали кассету у съемочной группы СТБ, журналисты были побиты. 14 июля прокуратурой Печерского района Киева было возбуждено уголовное дело по факту препятствования законной профессиональной деятельности журналистов.