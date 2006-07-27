Несколько тысяч сторонников Регионов окружили Секретариат Президента

Улицы Банковую и Лютеранскую возле Секретариата Президента заняли несколько тысяч сторонников Партии регионов.

Как передает корреспондент УНИАН, они плотно стоят на тротуарах и на проезжей части, непосредственно от Секретариата их отгораживают заборы и представители милиции.

Среди пикетирующих много как молодежи, так и людей преклонного возраста. Все они держат национальные украинские флаги и флаги Партии регионов.

Кроме того, на ул. Лютеранской также присутствует небольшой пикет представителей Гражданской партии «Пора».

Как сообщал УНИАН, в Секретариате Президента должен начаться общенациональный круглый стол, задача которого, в частности, урегулирование парламентского кризиса неконфронтационным путем.