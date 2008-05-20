В СБУ расскажут о борьбе с каруселями на выборах в Киеве

Сегодня в 14.30 в Службе безопасности Украины (ул. Владимирская, 33, центральный вход) состоится брифинг о мерах Службы безопасности Украины по обеспечению свободного волеизъявления граждан в ходе выборов Киевского городского председателя и депутатов Киевского городского совета.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре СБУ.

Аккредитация представителей СМИ проводится до 13.30 по телефонам: 256-96-79, 279-30-40.