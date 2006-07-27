На круглый стол в Секретариат Президента пришел Кравчук

На общенациональный круглый стол, который в 16.00 должен начаться в Секретариате Президента Украины, прибывают его участники – представители разных политических сил Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, к Секретариату прибыл и первый Президент Украины Леонид КРАВЧУК, который сообщил, что получил приглашение от Президента Виктора ЮЩЕНКО.

По его словам, он готов выразить собственные мнения относительно выхода из кризисной ситуации, которая сложилась в украинском политикуме.

На вопрос УНИАН, какой, по его мнению, выход из кризиса был бы лучшим, Л.КРАВЧУК ответил: «Взять за основу то, что есть, а есть коалиция (антикризисная), она создана законно, и искать в рамках договоренностей с коалицией пути разрешения проблем, стоящих перед Украиной».

На уточняющий вопрос, идет ли речь о необходимости присоединения к коалиции «Нашей Украины», Л.КРАВЧУК высказал мнение, что «это был бы лучший вариант. «Наша Украина» по политическому содержанию и по фигуре Президента не может быть в оппозиции».

Как сообщал УНИАН, в мероприятии примут участие председатель Верховной Рады Александр МОРОЗ, премьер-министр Юрий ЕХАНУРОВ, лидеры всех парламентских фракций: Виктор ЯНУКОВИЧ (Партия регионов), Юлия ТИМОШЕНКО (БЮТ), Роман БЕССМЕРТНЫЙ («Наша Украина»), Василий ЦУШКО (Социалистическая партия), Петр СИМОНЕНКО (Коммунистическая партия), а также общественные деятели.