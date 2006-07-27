Жовтяк призывает Президента прекратить произвол

Восстановленный судом в должности председатель Киевской областной государственной администрации Евгений ЖОВТЯК в открытом письме призывает Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО прекратить произвол Министерства юстиции Украины и его руководителя Сергея ГОЛОВАТОГО и исполнить решение суда о восстановлении его в должности председателя КОГА.

В письме к главе государства Е.ЖОВТЯК, в частности, подчеркивает, что единственный способ общения с В.ЮЩЕНКО, “который еще остался у тех, кто на протяжении 10 лет шел с Вами к победе, – открытое письмо. Все другие каналы перекрыты вчерашними попутчиками КУЧМЫ, а сегодня - Вашими попутчиками, которые уже ищут на кого поставить на очередной гонке...”.

Он напоминает, что еще 16 июня постановлением суда его, как безосновательно уволенного, восстановили в должности председателя Киевской областной государственной администрации. Постановление суда подлежит немедленному исполнению. “Но вместо того, чтобы рекомендовать Вам как гаранту соблюдения Конституции и законов Украины исполнить решение суда и перейти к решению проблемы в соответствии с действующим законодательством, Министерство юстиции насилует судебную систему с целью добиться антиконституционного решения, которое бы подтвердило теорию ГОЛОВАТОГО о том, что Президент имеет право нарушать Конституцию”, - отмечает Е.ЖОВТЯК.

По его словам, 20 июля постановлением Киево-Святошинского районного суда фактически возобновлено исполнительное производство по принудительному исполнению решения суда. Однако постановление суда до настоящего времени не попало к государственному исполнителю, “несмотря на то, что еще 20 июля доставлено в Департамент государственной исполнительной службы Министерства юстиции”.

Е.ЖОВТЯК призывает Президента “подтвердить искренность Ваших лозунгов о построении правового демократического государства Украины, прекратив надругательство над законодательством и судебной системой Украины и исполнить решение суда”.

Е.ЖОВТЯК напоминает В.ЮЩЕНКО, что в июле 2004 года тот начал избирательную кампанию на должность Президента Украины, обещая среди прочего прекратить противоправное вмешательство Администрации Президента и органов исполнительной власти в деятельность судов. Однако, отмечает Е.ЖОВТЯК, “в июле 2006 уже очевидно, что МЕДВЕДЧУК отдыхает по сравнению с тем надругательством, которое сегодня осуществляется над судебной системой”.

Как сообщал УНИАН, 24 мая этого года Президент В.ЮЩЕНКО своим Указом освободил Е.ЖОВТЯКА от должности председателя Киевской облгосадминистрации. Считая свое увольнение незаконным, Е.ЖОВТЯК подал иск в суд.

16 июня Киево-Святошинский районный суд удовлетворил иск и отменил указ Президента Украины от 24 мая, восстановив Е.ЖОВТЯКА в должности. Исполнительное производство по принудительному исполнению решения суда было открыто 21 июня. Позже госисполнитель приостановил его „до рассмотрения вопроса по сути” и 14 июля обратился в суд с заявлением об установлении способа и порядка исполнения решения суда.

20 июля Киево-Святошинский районный суд не принял возражений и отметил, что "судебные решения принимаются именем Украины и являются обязательными к исполнению на всей территории Украины”.

Соответственно, государственный исполнитель должен продолжить процедуру восстановления Евгения ЖОВТЯКА в должности председателя Киевской облгосадминистрации.