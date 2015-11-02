ГПУ намерена привлекать к ответственности депутатов не только от "Оппозиционного блока" - Шокин
Киев. 2 ноября. УНИАН. Генеральная прокуратура Украины намерена вызвать на допросы не только народных депутатов от «Оппозиционного блока».
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время брифинга заявил генеральный прокурор Виктор Шокин.
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«То, что мы вызываем (на допрос - УНИАН) Вилкула, Королевскую, не означает, что это уже все. Будут и другие лица. Поверьте мне. И не только из «Оппозиционного блока», но и из других блоков. Для нас не имеет значения партийная принадлежность. Только имеет значение нарушение закона. Если они есть, если они доказательны, будет наказание», - заявил генпрокурор.
Как сообщал УНИАН, депутатам от «Оппозиционного блока» Александру Вилкулу и Натальи Королевской присланы повестки на допрос в ГПУ на 5 ноября.
Шокин уверял, что если вина народных депутатов от «Оппозиционного блока» будет доказана после допросов и других процессуальных действий, то следователи внесут в Верховную Раду соответствующие представления о привлечении этих лиц к уголовной ответственности.