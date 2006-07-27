Ехануров публично отчитался о проделанной работе

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня в Украинском доме премьер-министр Украины Юрий ЕХАНУРОВ публично представил результаты деятельности правительства за полгода.

Рост ВВП

Правительство прогнозирует рост ВВП по итогам 9 месяцев на 7% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.

«За 9 месяцев мы 7% достигнем», - сказал премьер-министр.

Ю.ЕХАНУРОВ подчеркнул, что основания для такого оптимизма правительства дают результаты деятельности экономики, особенно во втором квартале, когда экономика демонстрировала устойчивый рост, окончательно преодолев, по словам премьера, последствия неблагоприятных погодных условий прошлой зимы и повышения цен на газ.

Он заявил, что правительство не собирается менять макроэкономические прогнозы.

Премьер также сообщил, что "в первом квартале доля оплаты труда в структуре ВВП выросла до рекордных 49,6%". В то же время он отметил, что, к сожалению, сохраняется такое явление, как задолженность по зарплате, хоть и ее удалось значительно снизить. По данным премьера, задолженность по зарплате за отчетный период снизилась с 15% до 9% фонда оплаты труда.

Возмещение НДС

В первом полугодии государство возместило 7 млрд. грн. НДС, что в 1,4 раза больше, чем за аналогичный период 2005 года.

При этом Ю.ЕХАНУРОВ отметил, что его правительству удалось существенно сократить размер просроченной задолженности по возмещению НДС с 4 млрд. грн. до 500 млн. грн. по итогам первого полугодия.

Долги за газ

Юрий ЕХАНУРОВ подчеркнул, что у Украины существует лишь товарная задолженность перед Туркменистаном за поставленный газ.

«Сегодня в валютной части долга нет. Осталось осуществить лишь товарные поставки», - сказал премьер.

При этом он отметил, что на данный момент задолженность перед Туркменистаном составляет 43,7 млн. долларов - ровно столько же, сколько задолжал Ашхабад украинским предприятиям, осуществляющим ряд строительных проектов в Туркменистан.

Премьер-министр напомнил также, что товарный долг перед Туркменистаном планируется полностью погасить к сентябрю текущего года, согласно графику поставок трубной продукции.

Увеличение количества убыточных предприятий

Подытоживая публичную презентацию итогов работы правительства в первом полугодии Юрий ЕХАНУРОВ сказал, что объясняет увеличение количества убыточных предприятий проблемами с реализацией процедуры банкротства в Украине.

«Главная причина в отсутствии нормальной процедуры банкротства», - сказал премьер.

Он отметил, что на сегодняшний день украинские предприниматели и политики очень хорошо научились создавать новые предприятия, но не научились ликвидировать старые.

Премьер-министр ответил на вопросы журналистов

Отвечая на просьбу прокомментировать проведение массовых акций протеста в Киеве и сделанное вчера по этому поводу обращение правительства к политическим силам он заявил, что обещает обеспечить порядок в стране.

«Правительство сделает все, чтобы обеспечить порядок в стране», - сказал премьер. Он подчеркнул, что первой своей задачей видит обеспечение дисциплины в государственном секторе экономики с тем, чтобы исключить возможность всяческого давления на сотрудников государственных предприятий с целью заставить их принимать участие в массовых акциях, что, по мнению премьера, может привести к ухудшению экономического роста.

В виде примера наведения дисциплины в государственном секторе экономике премьер назвал принятые правительством решения об увольнении председателя Госавиаслужбы (Николай МАРЧЕНКО был уволен с этой должности 12 июля – УНИАН), а также вчерашнее решение об увольнении Богдана ФЕДОРЧУКА с должности председателя Госкомрезерва и передачи материалов по нему в Генпрокуратуру.

Комментируя проведение акции в Мариинском парке столицы, премьер отметил, что ему, как киевлянину, немного жаль парка, однако он выразил надежду, что после окончания акции коммунальные службы города смогут привести парк в порядок.

«Там мирно люди отдыхают, едят мороженное… ну, без проблем. Очень хотелось бы, чтобы их количество не увеличилось», - сказал Ю.ЕХАНУРОВ, говоря о палаточных городках, размещенных в Мариинском парке.

Украина готова быстро сделать свой газовый рынок прозрачным

Украина готова быстро сделать свой газовый рынок прозрачным в контексте решений саммита лидеров государств «большой восьмерки» («G8»), состоявшегося 15-17 июля в Санкт-Петербурге,- сказал журналистам премьер-министр Украины.

«Я сегодня по теме прозрачности газового рынка не сказал ни одного лишнего слова, если нам придется это делать, то мы быстро сделаем, потому что мы знаем, что нам надо делать», - сказал Ю.ЕХАНУРОВ, отвечая на просьбу прокомментировать, как могут отразиться на взаимоотношениях Украины и России в газовой сфере решения саммита о намерении строить открытые, прозрачные и конкурентные энергетические рынки.

Украинский премьер отметил, что вчера, 26 июля, на заседании правительства был заслушан доклад первого заместителя министра иностранных дел Украины Владимира ОГРЫЗКО о результатах саммита.

Кроме того, сам премьер имеет все итоговые документы саммита, касающиеся энергетики.

«Там очень интересные словесные обороты, которые за собой тянут стратегические решения. И я, вот, в выходные, буду сидеть над этим думать, потому что знаете, казалось бы, простая фраза написана, а на самом деле она требует от нас очень серьезных изменений», - сказал Ю.ЕХАНУРОВ.

Он также выразил убежденность, что материалы саммита «G8» будут закладываться в основу дальнейших взаимоотношений с Россией.

Украинский премьер также выразил пожелание, чтобы Россия ратифицировала Европейскую энергетическую хартию, поскольку сейчас у Украины и России разные подходы к решению проблем в энергетической сфере.

Вопрос участия украинских компаний в разработке российских месторождений

Премьер-министр Украины Юрий ЕХАНУРОВ считает, что на очередном раунде переговоров с Россией о поставках газа в четвертом квартале 2006 года должен обсуждаться вопрос участия украинских компаний в разработке российский газовых месторождений.

Об этом он сказал комментируя позицию Президента России Владимира ПУТИНА относительно допуска европейских компаний к участию в разработке российских месторождений.

«Я с большим вниманием выслушал слова Владимира Владимировича ПУТИНА о том, что как европейцы могут ставить вопрос о добыче газа в РФ? Что, у них есть серьезная газотранспортная система? Так вот, в Украине есть газотранспортная система, и мы обеспечиваем транзит газа. Наверное, темой следующих переговоров осенью должна быть также тема участия украинского бизнеса в разработке месторождений в РФ. Я думаю, что этот вопрос с должным вниманием будет рассмотрен российской стороной», - сказал премьер.