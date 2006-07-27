На ”телеграфных выборах” премьера лидирует Яценюк

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО получает телеграммы от граждан, общественных организаций и коллективов Украины с предложениями по преодолению парламентского кризиса.

Как сообщает пресс-служба главы государства, по состоянию на 25 июля Главная служба политического анализа Секретариата проработала 879 таких телеграмм, адресованных Президенту.

Авторы половины обращений (441 телеграмма) высказываются против кандидатуры Виктора ЯНУКОВИЧА на должность премьер-министра. Подавляющее большинство таких сообщений поступило из Киева, Запорожья, Днепропетровска, Тернополя, Херсона, Запорожской, Тернопольской и Херсонской областей.

В поддержку кандидатуры В.ЯНУКОВИЧА получены 14 телеграмм. В поддержку Арсения ЯЦЕНЮКА – 43, Юрия ЕХАНУРОВА – 22, нейтрального кандидата – 137.

За роспуск парламента высказываются авторы 187 телеграмм. Большинство из них – жители Киева, Запорожья, Харькова, Киевской, Луганской и Сумской областей.

За срочное возобновление работы Конституционного Суда Украины высказались авторы 160 телеграмм. Они поступили преимущественно из Киева, Запорожья, Харькова, Херсона, Киевской и Херсонской областей.

Свою позицию о необходимости отмены политической реформы выразили авторы 328 сообщений, поступившие большей частью из Киева, Запорожье, Харьков, Херсона, Киевской и Херсонской областей.

87 обращений касаются объединения страны. Похожие тезисы изложены в большинстве телеграмм.

В 179 сообщениях речь идет о поддержке политики Президента. Эти телеграммы поступили преимущественно из Киева, Харькова, Чернигова и Херсона.