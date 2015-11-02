Порошенко проведет телефонный разговор с президентом ЕК Юнкером по поводу безвизового режима

00:37, 02 ноября 2015
Политика
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Президент Украины Петр Порошенко во вторник, 3 ноября, проведет телефонный разговор с президентом Европейской комиссии Жаном-Клодом Юнкером по поводу безвизового режима.

Петр Порошенко / Facebook

Об этом он заявил в интервью украинским телевизионным каналам, которое транслировалось в воскресенье вечером.

"Во вторник, 3 ноября, у меня состоится телефонный разговор с Жаном-Клодом Юнкером, человеком, который очень поддерживает Украину, президентом Еврокомиссии. И посвящена она будет безвизовому режиму ", - сказал глава государства.

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Как сообщал УНИАН, президент Украины Петр Порошенко призвал правительство и Верховную Раду до 9 ноября сделать все возможное, чтобы отчитаться перед Еврокомиссией о выполнении Плана действий по визовой либерализации.

Он отметил, что осталась неделя для принятия необходимых законов для ускорения процесса предоставления Украине безвизового режима.

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