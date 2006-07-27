Богатырева: круглый стол пройдет в несколько этапов

Одна из лидеров Партии регионов Раиса БОГАТЫРЁВА сообщила, что в ходе начатых сегодня переговоров между антикризисной коалицией и блоком «Наша Украина» обсуждаются цели и задачи круглого стола и возможные варианты расширения коалиции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом представительница Партии регионов сообщила журналистам в парламенте.

Р.БОГАТЫРЁВА сказала, что круглый стол пройдет в несколько этапов, по крайней мере, не меньше двух. По ее словам, целью является объединение страны и поиск путей выхода из политического кризиса.

По ее словам, сейчас идет работа над документом, в котором будут изложены эти тезисы. Р.БОГАТЫРЁВА напомнила, что Партия регионов считает «основным и базовым сохранение антикризисной коалиции и неизменность ее состава». В то же время, по ее словам, формат ее возможного расширения является предметом переговоров. «Мы со своими участниками, с нашими партнерами по антикризисной коалиции будем оставаться до конца, сколько будет действовать парламент», - сказала Р.БОГАТЫРЁВА. Также она напомнила, что Партия регионов никогда не пойдет на смену кандидатуры Виктора ЯНУКОВИЧА на пост премьера на какую-либо другую, даже если расширенная коалиция начнет работать.