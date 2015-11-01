Ляшко заявил, что после Корбана под аресты могут попасть депутаты из "РПЛ"

Об этом народный лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко заявил в комментарии ТСН.

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"У меня была встреча с одним из сотрудников спецслужб, который мне сообщил, что следующими под арест могут попасть народные депутаты Радикальной партии. Порошенко лично мне угрожал арестом, если я не прекращу его критиковать", - сказал Олег Ляшко.

Депутат утверждает, что "Регионалы ходят спокойно, никто их не задерживает. Сегодня во времена Порошенко в тюрьмах сидит больше патриотов, чем во времена Януковича. Арест Корбана – это продолжение политических репрессий, которые осуществляет режим Порошенко против патриотов".

Как сообщал УНИАН, 31 октября в Днепропетровске СБУ задержала Корбана.

Пресс-служба областной организации партии "УКРОП" заявляла об обысках у родителей Корбана, а также руководителей Фонда обороны страны Павла и Натальи Хазан, а также в общественной приемной народного депутата, члена политсовета Бориса Филатова.

По словам Филатова, в задержании Корбана принимали участие 8 бойцов спецподразделения "Альфа". При задержании они не предъявили каких-либо документов и не объяснили, на каком основании осуществляют задержание политика и бизнесмена.