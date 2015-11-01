Ляшко заявил, что после Корбана под аресты могут попасть депутаты из "РПЛ"
Народный депутат также утверждает, что президент лично ему угрожал арестом.
Об этом народный лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко заявил в комментарии ТСН.
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"У меня была встреча с одним из сотрудников спецслужб, который мне сообщил, что следующими под арест могут попасть народные депутаты Радикальной партии. Порошенко лично мне угрожал арестом, если я не прекращу его критиковать", - сказал Олег Ляшко.
Депутат утверждает, что "Регионалы ходят спокойно, никто их не задерживает. Сегодня во времена Порошенко в тюрьмах сидит больше патриотов, чем во времена Януковича. Арест Корбана – это продолжение политических репрессий, которые осуществляет режим Порошенко против патриотов".
Как сообщал УНИАН, 31 октября в Днепропетровске СБУ задержала Корбана.
Пресс-служба областной организации партии "УКРОП" заявляла об обысках у родителей Корбана, а также руководителей Фонда обороны страны Павла и Натальи Хазан, а также в общественной приемной народного депутата, члена политсовета Бориса Филатова.
По словам Филатова, в задержании Корбана принимали участие 8 бойцов спецподразделения "Альфа". При задержании они не предъявили каких-либо документов и не объяснили, на каком основании осуществляют задержание политика и бизнесмена.