Парламент поставил Еханурову ”неудовлетворительно”

Верховная Рада Украины приняла Постановление "Об отчете о выполнении Закона Украины "О Государственном бюджете Украины на 2005 год", которым работа Кабинета Министров Украины по выполнению бюджета-2005 признана неудовлетворительной.

Верховная Рада Украины не утвердила отчет правительства о выполнении Закона Украины "О Государственном бюджете Украины на 2005 год", сообщили УНИАН в Информационном управлении Аппарата ВР Украины.

Верховная Рада рекомендует Генеральной прокуратуре до 1 ноября текущего года изучить материалы по выполнению государственного бюджета Украины за 2005 год.

Соответствующие рекомендации по принятию мер для недопущения бюджетных правонарушений в текущем и следующих бюджетных периодах будут направлены Кабинету Министров Украины.