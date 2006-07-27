Жару облегчат дожди

Синоптики прогнозируют в ближайшие дни в Украине жару, кратковременные дожди и грозы.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, 28 июля на территории Украины сохранится переменная облачность. Преимущественно без осадков, лишь в восточных областях местами небольшие кратковременные дожди, грозы. Ветер северо-западный, северный, 5-10 м/с.

Температура ночью 13-18°, на побережье морей - до 22°; днем - 22-27°, в южной части и на крайнем западе - 28-33°; в Карпатах и горах Крыма ночью - 11-16°, днем - 19-24°.

29-30 июля переменная облачность. Преимущественно без осадков, лишь 30 июля днем в западных и северных областях местами кратковременные грозовые дожди. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью - 10-15°, на юге и Закарпатье - до 18-20°; днем в Украине - 24-29°, в южной части и в Закарпатье местами - 30-34°.

31 июля-1 августа - кратковременные дожди, грозы (днем 31 июля и ночью 1 августа - в южной части и восточных областях, а днем 1 августа и в северных и западных областях преимущественно без осадков).

Температура ночью повысится до 14-20°, днем - до 26-32°, 31 июля в южных, центральных и восточных областях местами - 33-35° (1 августа в северных и восточных областях температура снизится до 22-27°).

В Киеве и области 28 июля переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Температура в Киеве ночью - 15-17°, днем - 24-26°, по области ночью - 13-18°, днем - 22-27°.

29-30 июля переменная облачность. Преимущественно без осадков, только днем 30 июля местами кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью - 10-15°, днем - 24-29°.

31 июля-1 августа кратковременный дождь, гроза, только днем 1 августа преимущественно без осадков. Температура ночью - 14-20°; днем 31 июля 26-31°, 1 августа - 22-27°.