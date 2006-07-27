Кто за кого готов выйти на Майдан

В случае дальнейшего обострения ситуации вокруг событий в Верховной Раде Украины почти 38% граждан заявили о готовности принять участие в массовых акциях в поддержку политических сил - участников конфликта.

Как передает корреспондент УНИАН, такие данные социологического исследования обнародовал сегодня директор Института социальной и политической психологии АПН Украины Николай СЛЮСАРЕВСКИЙ.

«Партию регионов и ее союзников по коалиции готовы поддержать массовыми выступлениями 20,3% респондентов. На поддержку БЮТ и других политических сил готовы стать 17,2% опрошенных, а в Киеве, западном и центральном регионах – каждый четвертый житель. Не желают принимать участия ни в одной акции около 45%. А другие пока колеблются», - сказал Н.СЛЮСАРЕВСКИЙ.

При этом, социолог подчеркнул, что по мнению более половины респондентов (57,8%) последние события в Верховной Раде свидетельствуют, что «сказка Майдана» окончательно закончилась. «С таким суждением не согласны только 18% опрошенных», - констатировал он.

Институт социальной и политической психологии АПН Украины проводил всеукраинский опрос 14-20 июля. В ходе исследования опрошено 2293 респондентов в 334 населенных пунктах, из которых 146 – городские, 188 – сельские. Опрос проводился по квотной выборке, которая представляет население в возрасте от 18 лет и старше. Статистическая погрешность составляет 2,1%.