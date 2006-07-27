Круглый стол под угрозой?

Лидер фракции СПУ Василий ЦУШКО заявляет, что круглый стол при участии Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО и руководителей парламентских фракций состоится лишь тогда, когда в рамках переговоров антикризисной коалиции с участием блока «Наша Украина» будет выработан конкретный документ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил жуналистам.

В.ЦУШКО отметил, что планируется выработать документ под названием «Пакт единства», а также меморандум между политическими силами в случае достижения договоренности по созданию широкой коалиции.

«Я думаю, что это будет меморандум о создании коалиции национального единства», - сказал он.

Отвечая на вопрос журналистов, может ли сегодня состояться круглый стол, В.ЦУШКО ответил: «Возможно, если хорошо и оперативно поработаем».

Он также сообщил, что сегодня состоялся предварительный обмен мнениями и после небольшого перерыва начнутся переговоры над выработкой документа.

В.ЦУШКО также сообщил, что от «Нашей Украины» в переговорах принимают участие Роман БЕССМЕРТНЫЙ, Анатолий КИНАХ, Роман ЗВАРИЧ, Петр ПОРОШЕНКО; от СПУ – В.ЦУШКО и Ярослав МЕНДУСЬ; от Партии регионов – Андрей КЛЮЕВ, Раиса БОГАТЫРЕВА, Николай АЗАРОВ; от КПУ – Петр ЦИБЕНКО, Леонид ГРАЧ.

Как сообщал УНИАН, сегодня Совет антикризисной коалиции предложил «Нашей Украине» официально начать переговоры о расширении коалиции.

Также сегодня в 16.00 в Секретариате Президента Украины по инициативе главы государства состоится общенациональный круглый стол с целью разрешения парламентского кризиса неконфронтационным путем.

В мероприятии примут участие председатель Верховной Рады Александр МОРОЗ, премьер-министр Юрий ЕХАНУРОВ, лидеры всех парламентских фракций: Роман БЕССМЕРТНЫЙ («Наша Украина»), Петр СИМОНЕНКО (Коммунистическая партия), Юлия ТИМОШЕНКО (БЮТ), Василий ЦУШКО (Социалистическая партия), Виктор ЯНУКОВИЧ (Партия регионов), а также общественные деятели.

В пресс-службе Президента агентству УНИАН сообщили, что по состоянию на 12.30 изменения относительно проведения круглого стола не вносились, и соответственный оргкомитет продолжает его готовить.