Украинские ”террористы” оказались пьяными хулиганами

Трое граждан Украины задержаны за хулиганство в московском аэропорту Шереметьево.

Об этом сообщает ИТАР-ТАСС, ссылаясь на правоохранительные органы.

Как отмечается в сообщении, "накануне группа украинцев летела в Петропавловск-Камчатский. Однако двоих из них на борт не пустили, поскольку они были сильно пьяны. Обидевшись за своих товарищей, третий гражданин Украины подошел к милиционеру и сказал, что у него в багаже находится бомба". Однако при досмотре никакого взрывустройства обнаружено не было. "Самолет вылетел по расписанию", - сообщили в правоохранительных органах.

Трое граждан Украины были доставлены в отделение милиции аэропорта Шереметьево. Двое из них, в том числе мужчина, против которого был составлен административный протокол за брань, были отпущены.

"А в отношении третьего, "угрожавшего взорвать самолет", может быть возбуждено уголовное дело. Это вопрос сейчас решается", - сообщили ИТАР- ТАСС в Московском УВД на воздушном и водном транспорте.

Как сообщали некоторые СМИ, группа украинских туристов из 8 человек была задержана в московском аэропорту "Шереметьево-1" по обвинению в терроризме в ночь на 27 июля. Туристы вылетели из Москвы в Петропавловск-Камчатский рейсом в 16.20 в среду. Через три часа полета самолет был возвращен в аэропорт "Шереметьево-1".

Причиной возвращения самолета стали якобы технические причины. Когда самолет вновь готовился вылететь в Петропавловск-Камчатский, украинских туристов сняли с рейса, выдвинув им обвинение в терроризме, утверждает один из членов украинской группы.

Член украинской туристической группы утверждает, что в состав группы входят руководители нескольких украинских инвестиционных компаний и депутат Киевского областного совета, член фракции "Наша Украина".