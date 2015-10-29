В БПП заявили, что новые названия городов не могут быть созвучны именам российских монархов

Соответствующий законопроект (№ 3368) подготовили народные депутаты от «БПП» Богдан Дубневич и Анатолий Матвиенко в соавторстве с представителями других фракций, сообщили УНИАН в пресс-службе «БПП».

Депутаты предлагают расширить перечень условий переименования населенных пунктов, которое должно проходить в соответствии с Законом «Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов и запрете пропаганды их символики».

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«Неприемлемым является возвращение к названиям географических объектов, которые являются именами или псевдонимами монархов, государственных, политических, военных деятелей Русского (Московского) царства, Российской империи ХIV-ХХ веков или производными от них, названиям, созвучным с такими именами или псевдонимами, названиям, которые содержат в себе элементы титулов монархов Русского (Московского) царства, Российской империи ХIV-ХХ веков, во времена которой ограничивались права и свободы украинской нации, происходило разрушение духовной культуры и этнической самобытности», – говорится в пояснительной записке.

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«Чтобы законы, касающиеся тоталитарных режимов и борцов за независимость, действительно соответствовали стандартам европейских практик, целесообразно запретить присвоение географическим объектам названий, связанных с пропагандой пророссийского империализма, Русского (Московского) царства, Российской империи ХIV-ХХ веков, периода колониальной зависимости Украины, что может способствовать намерениям присвоить ее территории, – заявляют авторы проекта. – С этой целью предлагается принять законопроект, которым запретить присвоении названия географическому объекту, которое отражает прямую политику прославления периода нахождения Украины в составе Русского (Московского) царства, Российской империи ХIV-ХХ веков».