Матвиенко допускает создание коалиции национального единения

Один из лидеров блока «Наша Украина», народный депутат Анатолий МАТВИЕНКО допускает создание коалиции национального единенья по результатам круглого стола.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил сегодня журналистам в Верховной Раде.

На вопрос, согласится ли «Наша Украина» на предложение антикризисной коалиции начать официальные переговоры о расширении этой коалиции, А.МАТВИЕНКО ответил, что любые переговоры - это политический способ поиска решения. В то же время он отметил, что «не знает, что такое расширение коалиции», добавив, что может быть создана новая коалиция. При этом отметив, что эта коалиция может стать «коалицией национального единенья».

А.МАТВИЕНКО сказал, что, прежде всего, для создания такой коалиции должны быть определены программные вещи, потом вопрос сфер ответственности, а уже после этого - кадровые вопросы. В частности, А.МАТВИЕНКО сообщил, что сейчас по предложению “Нашей Украины” готовится документ «национального единенья», и именно он должен определить «параметры, стратегию, куда двигаться». Затем, по его словам, должны быть определены принципы ответственности, и только после этого возможны варианты кадровых назначений.

Отвечая на вопрос журналистов, будет ли присутствовать в новой коалиции Коммунистическая партия, А.МАТВИЕНКО сказал, что для этого они должны отказаться от своей предвыборной риторики. По словам А.МАТВИЕНКО, то же касается и Социалистической партии.

Как сообщал УНИАН, сегодня в 16.00 в Секретариате Президента Украины по инициативе главы государства состоится общенациональный круглый стол с целью разрешения парламентского кризиса неконфронтационным путем.

В мероприятии примут участие председатель Верховной Рады Александр МОРОЗ, премьер-министр Юрий ЕХАНУРОВ, лидеры всех парламентских фракций: Роман БЕССМЕРТНЫЙ («Наша Украина»), Петр СИМОНЕНКО (Коммунистическая партия), Юлия ТИМОШЕНКО (БЮТ), Василий ЦУШКО (Социалистическая партия), Виктор ЯНУКОВИЧ (Партия регионов), а также общественные деятели.

Сегодня же Совет антикризисной коалиции предложил «Нашей Украине» официально начать переговоры о расширении коалиции.