Ющенко сегодня успеет в прошлое и в будущее

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО сегодня в 12.00 примет участие в мероприятиях, посвященных Дню памяти жертв политических репрессий.

Как сообщает пресс-служба главы государства, мемориальные мероприятия состоятся на территории Национального историко-мемориального заповедника «Быковнянские могилы».

В поселке Быковня в течение 1930-х - начале 1940-х годов осуществлялось захоронение свыше сотен тысяч людей, замученных органами НКВД.

Кроме того, сегодня глава государства примет участие в торжественном открытии Ежегодного собрания Совета управляющих Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР).

Планируется, что В.ЮЩЕНКО выступит на первом заседании Совета на тему сотрудничества между ЕБРР и Украиной, в частности об инвестировании Европейского банка реконструкции и развития проектов в Украине и программы кредитования от ЕБРР.

В 2005 году во время встречи с президентом ЕБРР Жаном ЛЕМЬЕРОМ глава Украинского государства предложил провести Ежегодное собрание Совета управляющих ЕБРР в Украине.