Круглый стол состоится в 16:00

В четверг, 27 июля, в 16.00 в Зале государственных мероприятий Секретариата Президента Украины по инициативе главы государства состоится общенациональный круглый стол.

Как сообщает Официальное интернет-представительство Президента Украины, «цель круглого стола – консолидация государственных институтов, ведущих политических сил, общественных деятелей вокруг национальных приоритетов.

Задача круглого стола:

Разрешение парламентского кризиса неконфронтационным путем

Формирование общего виденья национальных приоритетов развития

Выработка согласованного плана действий относительно реализации национальных приоритетов развития”.

В мероприятии примут участие председатель Верховной Рады Александр МОРОЗ, премьер-министр Юрий ЕХАНУРОВ, лидеры всех парламентских фракций: Роман БЕССМЕРТНЫЙ («Наша Украина»), Петр СИМОНЕНКО (Коммунистическая партия), Юлия ТИМОШЕНКО (БЮТ), Василий ЦУШКО (Социалистическая партия), Виктор ЯНУКОВИЧ (Партия регионов), а также общественные деятели.

В прямом эфире событие будут транслировать УТ-1 и «5 канал».