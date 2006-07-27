Коалиция ждет Нашу Украину на переговоры

Совет антикризисной коалиции предложила «Нашей Украине» официально начать переговоры о расширении коалиции сегодня в 11.00.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам один из лидеров Партии регионов Евгений КУШНАРЕВ.

По его словам, антикризисная коалиция уполномочила на ведение таких переговоров Николая АЗАРОВА, Василия ЦУШКО, Ярослава МЕНДУСЯ, Раису БОГАТЫРЕВУ и Леонида ГРАЧА.

Он отметил, что пока неизвестно, кто будет вести переговоры от «Нашей Украины».

Отвечая на вопрос, готова ли «Наша Украина» к таким переговорам, Е.КУШНАРЕВ отметил, что «ждем официального подтверждения».

По его словам, в ходе переговоров «стороны хотят выработать алгоритм расширения коалиции при участии «Нашей Украины».

Комментируя вчерашнее обращение Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО, Е.КУШНАРЕВ отметил, что “мы услышали четкое уверение в том, что в течение 15 дней Президент внесет кандидатуру премьера в парламент”. Он также отметил, что поскольку другой кандидатуры не существует, это кандидатура Виктора ЯНУКОВИЧА.

Е.КУШНАРЕВ также отметил, что формат объединения антикризисной коалиции при участии «Нашей Украины» предполагает новую редакцию коалиционного соглашения и, возможно, изменения названия.

Он также еще раз отметил, что не может быть и речи о замене кандидатуры В.ЯНУКОВИЧА на пост премьер-министра.

Как сообщал УНИАН, участниками антикризисной коалиции являются фракции Партии регионов, СПУ и КПУ.