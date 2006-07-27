Ехануров проговорился о времени круглого стола

"Круглый стол" с участием представителей парламентских политических сил, посвященный урегулированию сложившейся ситуации в стране, состоится в четверг.

Об этом заявил один из лидеров "Нашей Украины" Юрий Ехануров, сообщает Лига.

По его словам, секретариат президента уже предоставил информацию, подтверждающую проведение такого "круглого стола", и в данный момент уточняется только время его проведения.

По предварительной информации, "круглый стол" состоится в 16:00.