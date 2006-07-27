Ехануров проговорился о времени круглого стола
11:08, 27 июля 2006Политика
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По его словам информация уже есть
"Круглый стол" с участием представителей парламентских политических сил, посвященный урегулированию сложившейся ситуации в стране, состоится в четверг.
Об этом заявил один из лидеров "Нашей Украины" Юрий Ехануров, сообщает Лига.
По его словам, секретариат президента уже предоставил информацию, подтверждающую проведение такого "круглого стола", и в данный момент уточняется только время его проведения.
По предварительной информации, "круглый стол" состоится в 16:00.Украинская правда
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