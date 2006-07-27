Шуфрич назвал Москаля ”человеком-черной меткой”

Первый заместитель председателя Социал-демократической партии Украины (объединенной), депутат Верховной Рады АРК Нестор ШУФРИЧ считает, что Геннадий МОСКАЛЬ, который ныне занимает пост Постоянного представителя Президента Украины в Крыму, работая в тех или иных регионах Украины, приносил им одни неудачи.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Н.ШУФРИЧ заявил сегодня, выступая на депутатских слушаниях в ВР АРК.

"Я вот просмотрел вехи на его (Г.МОСКАЛЯ - УНИАН) политической карьере, везде они сопровождаются какими-то трагедиями: в Днепропетровске люди утонули, в Закарпатье были потопы, в Алчевске тоже была трагедия с водой, - заявил Н.ШУФРИЧ. - Я думаю, ну, уже приехал в Крым, здесь МОСКАЛЮ ничего с водой не угрожает, так плотину прорвало (в Белогорском районе АРК - УНИАН)".

В этой связи Н.ШУФРИЧ заявил, что Г.МОСКАЛЬ это "человек-черная метка", порекомендовав при этом "сидеть ему на месте".

Первый зампредседателя СДПУ(о) также выразил надежду, что в скором времени не увидит Г.МОСКАЛЯ в должности Постпреда Президента: "Сегодня представителя ЮЩЕНКО нет в Верховном Совете Крыма, я надеюсь, что его скоро тут совсем не будет".

В комментарии корреспонденту УНИАН советник Представительства Президента Украины в Крыму Людмила МОХОВА назвала необоснованными претензии Н.ШУФРИЧА в отношении Г.МОСКАЛЯ. "Это совершенно необоснованные заявления, - подчеркнула Л.МОХОВА. - Причем МОСКАЛЬ к прорыву дамбы Белогорском районе? Разве в прошлом году дамбы не прорывали? Разве не ГРИЦЕНКО (нынешний спикер Крыма - УНИАН) был тогда первым вице-премьером? МОСКАЛЯ тогда и близко в Крыму не было".

Кроме того, Л.МОХОВА заявила, что некоторые политики пытаются пропиариться за счет Постпреда Президента, который за время своей работы в Крыму успел уже многое сделать. "ШУФРИЧУ, наверное, нечего сказать, вот он и ищет какие-то поводы", отметила советник Представительства Президента Украины в АРК.

Л.МОХОВА также посоветовала Н.ШУФРИЧУ смотреть за своими действиями и рассказать о том, многое ли он сделал за то время, как был народным депутатом Украины. "А что сделал Нестор ШУФРИЧ за два срока работы в Верховной Раде Украины?", резюмировала Л.МОХОВА.