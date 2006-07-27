Россияне задержали украинских туристов за терроризм?

Министерство иностранных дел проверяет информацию о задержании 8-ми украинцев в московском аэропорту “Шереметьево-1”.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе МИД Украины.

“Мы видели эту информацию, но сейчас она проверяется”, - отметили УНИАН в пресс-службе МИД.

Как сообщали некоторые СМИ, группа украинских туристов из 8 человек была задержана в московском аэропорту "Шереметьево-1" по обвинению в терроризме в ночь на 27 июля. Туристы вылетели из Москвы в Петропавловск-Камчатский рейсом в 16.20 в среду. Через три часа полета самолет был возвращен в аэропорт "Шереметьево-1".

Причиной возвращения самолета стали якобы технические причины. Когда самолет вновь готовился вылететь в Петропавловск-Камчатский, украинских туристов сняли с рейса, выдвинув им обвинение в терроризме, утверждает один из членов украинской группы.

Член украинской туристической группы утверждает, что в состав группы входят руководители нескольких украинских инвестиционных компаний и депутат Киевского областного совета, член фракции "Наша Украина".