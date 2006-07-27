Сегодня заработает Конституционный Суд?

Сегодня Верховная Рада Украины планирует избрать судей Конституционного Суда по своей квоте.

Это предусмотрено в повестке дня заседаний ВР на нынешнюю пленарную неделю.

Первый заместитель председателя ВР Адам МАРТЫНЮК 24 июля сообщил, что депутаты рассмотрят вопрос о назначении пяти судей КС. Он добавил, что шестой судья от ВР уже был избран два года назад.

По словам А.МАРТЫНЮКА, сегодня на эти должности претендует больше 10 кандидатов.

Справка УНИАН. Конституционный Суд Украины с октября прошлого года фактически является недееспособным, поскольку большинство его судей сложили свои полномочия.

В ноябре 2005 г. трех судей КС избрал Съезд судей Украины, еще трех назначил Президент. Однако они не могут приступить к исполнению своих обязанностей, поскольку должны принести в Верховной Раде присягу. Президент уже несколько раз обращался к парламенту с требованием привести к присяге судей КС. Неоднократные голосования в ВР за избрание судей КС по квоте парламента были безрезультатными.