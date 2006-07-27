Благосостояние киевлян растет

Среднемесячная заработная плата по Киеву за июнь 2006 года составляла 1784,64 грн., при этом, сравнительно с маем этого года она выросла на 8,4%. Такие данные обнародовал Государственный комитет статистики Украины.

Киев продолжает занимать лидирующую позицию по этому показателю. Для сравнения среднемесячная заработная плата по Украине за июнь 2006 года составляет 1063,59 грн. и сравнительно с маем этого года выросла на 6%. А наименее оплачиваемыми оказались работники Волынской области, где среднемесячная заработная составила соответственно всего 806,68 грн.

В целом, за первое полугодие в этом году среднемесячная заработная плата в Киеве выросла на 36% и составляет 1604,74, по Украине – на 33,4% и составляет 966,89 грн., сообщает КиивПресИнформ.