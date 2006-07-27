Жара продолжает убивать

Число жертв рекордно высокой жары в Калифорнии достигло 56 человек.

Как передает РИА «Новости», температура воздуха в некоторых районах Калифорнии достигает 43,8 градусов по Цельсию. По данным синоптиков, на этой неделе жара начнет спадать, однако столбик термометра вряд ли опустится ниже отметки в 37-38 градусов.

Как заявил журналистам замглавы энергетического ведомства Калифорнии Джо ДЕСМОНД, "эта жара войдет в историю", подчеркнув, что за последние 57 лет такого повышения температуры воздуха одновременно в столь значительной части Калифорнии не случалось ни разу.