У Порошенко рассмотрят петицию о выдаче паспортов "без языка оккупантов"

Как свидетельствуют данные на сайте президента, данная петиция уже собрала необходимое для этого число подписей - 25 тысяч.

Петицию с требованием "предоставлять гражданам Украины паспорт только на украинском (без языка оккупанта)" подал гражданин Виталий Надежкин 29 августа.

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"Это легко сделать, учитывая, что есть несколько решений суда. Выполнить ЗУ, отменить норму правил МВД, где предлагается вносить (информацию) на двух языках", - отмечает автор.