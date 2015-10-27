У Порошенко рассмотрят петицию о выдаче паспортов "без языка оккупантов"
16:44, 27 октября 2015Политика
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Администрация президента рассмотрит петицию о введении выдачи гражданам Украины паспортов исключительно на украинском языке.
Петиция с требованием убрать русские надписи из паспортов набрала 25 тысяч подписей / pk-ukraina.gov.ua
Как свидетельствуют данные на сайте президента, данная петиция уже собрала необходимое для этого число подписей - 25 тысяч.
Петицию с требованием "предоставлять гражданам Украины паспорт только на украинском (без языка оккупанта)" подал гражданин Виталий Надежкин 29 августа.
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"Это легко сделать, учитывая, что есть несколько решений суда. Выполнить ЗУ, отменить норму правил МВД, где предлагается вносить (информацию) на двух языках", - отмечает автор.
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