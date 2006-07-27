Разгромный счет в стартовом матче ”Динамо” - ”Металургс”

Ответный матч - 2 августа

В первом матче второго отборочного раунда квалификации Лиги чемпионов киевское «Динамо» переиграло «Металлургс» (Лиепая) со счетом 4:1. Голы забили: Ринкон (20), Шацких (29), Верпаковскис (32), Гавранчич (82) – Калонас (87). В первом тайме Шовковский парировал пенальти. Стартовый состав «Динамо»: 1.Шовковский(К), 5.Ребров, 7.Корреа, 15.Ринкон, 16.Шацких, 17.Михалик, 20.Гусев, 23.Верпаковскис, 30.Каддури, 32.Гавранчич, 37.Юссуф. Ответный матч состоится в Киеве 2 августа. Обком

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter