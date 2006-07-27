Разгромный счет в стартовом матче ”Динамо” - ”Металургс”
08:33, 27 июля 2006Политика
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Ответный матч - 2 августа
В первом матче второго отборочного раунда квалификации Лиги чемпионов киевское «Динамо» переиграло «Металлургс» (Лиепая) со счетом 4:1.
Голы забили: Ринкон (20), Шацких (29), Верпаковскис (32), Гавранчич (82) – Калонас (87).
В первом тайме Шовковский парировал пенальти.
Стартовый состав «Динамо»: 1.Шовковский(К), 5.Ребров, 7.Корреа, 15.Ринкон, 16.Шацких, 17.Михалик, 20.Гусев, 23.Верпаковскис, 30.Каддури, 32.Гавранчич, 37.Юссуф.
Ответный матч состоится в Киеве 2 августа.
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