Президент Латвии заверил Порошенко, что его страна никогда не признает аннексию Крыма
13:39, 27 октября 2015Политика
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Латвия никогда не признает аннексию Крыма и всегда будет поддерживать Украину.
Вейонис / www.kasjauns.lv
Как сообщили УНИАН в пресс-службе президента Украины, об этом сегодня во время встречи с украинским президентом Петром Порошенко заявил президент Латвии Раймондс Вейонис.
«Латвия никогда не признает аннексию Крыма и всегда будет поддерживать Украину», - заявил Вейонис.
Он также отметил недопустимость нарушения международного права со стороны России.
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Президент Латвии отметил, что Европейский Союз и его страна четко стоят на позиции поддержки независимости и территориальной целостности Украины и необходимости соблюдения международного права и применения санкций в отношении тех, кто его нарушает.
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