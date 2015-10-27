Президент Латвии заверил Порошенко, что его страна никогда не признает аннексию Крыма

Как сообщили УНИАН в пресс-службе президента Украины, об этом сегодня во время встречи с украинским президентом Петром Порошенко заявил президент Латвии Раймондс Вейонис.

«Латвия никогда не признает аннексию Крыма и всегда будет поддерживать Украину», - заявил Вейонис.

Он также отметил недопустимость нарушения международного права со стороны России.

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Президент Латвии отметил, что Европейский Союз и его страна четко стоят на позиции поддержки независимости и территориальной целостности Украины и необходимости соблюдения международного права и применения санкций в отношении тех, кто его нарушает.