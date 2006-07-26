Народный депутат Александр ТРЕТЬЯКОВ отмечает, что досрочных выборов Президента не будет.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии "Народный Союз Наша Украина", в статье А.ТРЕТЯКОВА, размещенной на сайте “Украинской правды”, говорится: “На Президента сегодня опять оказывается мощное политическое давление, идет целенаправленная информационная кампания против главы государства, выдвигаются ультиматумы, раздаются угрозы импичмента. Относительно последнего, то стоит внимательно почитать Конституцию и станет понятно – досрочных выборов Президента не будет. Упоминания об импичменте – это лишь мечты радикальных сил дестабилизировать ситуацию в стране, чтобы прийти к власти на волне анархии”.

“Виктор ЮЩЕНКО четко продемонстрировал политикам - он не будет слушать язык шантажа. Президент хочет увидеть в Верховной Раде ответственных политиков, которым чужд политический авантюризм. Такая позиция невыгодна силам, которые делают ставку на деление Украины по всем возможным признакам”, - отмечает А.ТРЕТЬЯКОВ.

“Президент Украины демонстрирует свою позицию – в Украине строится правовое государство, где действует принцип распределения власти. Независимо от того, какими будут коалиции и кто будет возглавлять правительство, у президента есть необходимые рычаги влияния, чтобы оставаться самым влиятельным политиком и держать ситуацию под контролем”, - отметил депутат.

“У Президента есть все возможности задействовать достаточно правовых и политических механизмов для обеспечения национальных интересов Украины. Именно верность интересам государства и народа делает его сильным, а его слово – решающим”, - убежден А.ТРЕТЬЯКОВ.