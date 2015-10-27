Власть заинтересована, чтобы проукраинские силы не набрали голосов – нардеп

Потому-то их подсчет и затягивают, пытаясь переломить ситуацию в свою пользу. Об этом сообщил народный депутат Украины, член межфракционного объединения «Укроп» Владимир Парасюк, который следит за прозрачностью подсчета голосов в Октябрьской ТИК города.

Парламентарий заявил, что ситуация с умышленным затягиванием процесса на тех избирательных участках, где в комиссиях большинство представителей от «Оппоблока» и БПП, наблюдается не только в Днепропетровске, но и по всей Украине.

«Но сейчас очень много сознательных наблюдателей, – отметил Владимир Парасюк, – потому сделать это будет очень трудно».

По его прогнозам, во втором туре мэрских выборов в Днепропетровске представители «Оппозиционного блока» и Вилкула будут применять различные механизмы фальсификации выборов, и делать все, чтобы сохранить влияние на город, считает народный депутат.

«Надо максимально приобщиться к патриотическим силам, которые есть в Днепропетровске, и помочь им выстоять. Ведь город остается форпостом национальной идеи в Украине, настоящей столицей патриотизма на Востоке», – убежден Владимир Парасюк.