КИУ прогнозирует три "горячие точки" во втором туре выборов

Во втором туре выборов мэров возможны три «горячие точки» - Днепропетровск, Ужгород и Одесса.

Об этом заявил на пресс-конференции в УНИАН генеральный директор КИУ Алексей Кошель.

«Избирательная кампания в Днепропетровске сопровождалась рядом скандалов, конфликтов и многочисленными нарушениями избирательного законодательства», - сказал он.

По словам Кошеля, в Днепропетровске наблюдается сверхвысокая конкуренция между основными кандидатами, и поэтому КИУ ожидает, что во втором туре может быть использован весь спектр незаконных избирательных технологий.

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Вторая «горячая точка», по словам Кошеля, это Ужгород. «Основанием для такой оценки является то, что в городе Ужгород фактически потенциальные победители поменялись местами. То есть, если взять экспертные оценки, если взять результаты социологических исследований и если посмотреть на качество ведения избирательной кампании, то мы можем говорить о том, что идет полное несовпадение прогнозов с результатами выборов», - сказал Кошель.

Кроме того, он отметил, что на «горячую телефонную линию» КИУ поступала информация, которую «почти невозможно доказать в процедурной части относительно подкупа избирателей в преддверии и в день выборов».

«В Ужгороде традиционно наблюдается высокая конкуренция между кандидатами, определенная эпатажность кампании. Также во время многих выборов наблюдается ряд нарушений избирательного законодательства, и у нас есть все основания говорить об Ужгороде как второй возможной «горячей точке» на выборах 15 ноября», - добавил Кошель.

Третьей «горячей точкой», по словам Кошеля, станет Одесса. «В ходе кампании мы фиксировали ряд фактов нарушений законодательства. Сейчас наблюдаются массовые факты невыдачи копий протоколов для наблюдателей КИУ», - сказал он.

«Если брать большие города, это три города, где могут иметь значительные проблемы», - добавил Кошель.