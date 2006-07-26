В Турции совершена попытка захвата украинских туристов

В среду в Турции была предотвращена попытка захвата автобуса с украинскими туристами, передает РИА Новости. Детали инцидента уточняются, однако по предварительным данным известно, что никто из туристов не пострадал.

Сообщается также, что полиция задержала пять человек, оказавших вооруженное сопротивление полицейским.

По информации NTV, около 16.00 по местному времени в аэропорту Сабиха Гекчен в азиатской части Стамбула пятеро неизвестных ворвались в автобус с туристами. Полиция попыталась остановить автобус при выезде из аэропорта в районе Курткей, однако в ответ по полицейским был открыт огонь. В завязавшейся перестрелке, как сообщается, был легко ранен один из захватчиков.

Остановить автобус полиции удалось у турникетов автобана. Там же все нападавшие были взяты под стражу и доставлены в управление безопасности. У них изъяты два пистолета.