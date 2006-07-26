Тимошенко готова придти на круглый стол

Лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО готова прийти на круглый стол при участии Президента Украины, представителей парламента и общественности, если ее пригласят.

Как сообщает “Украинская правда”, об этом она заявила в эфире телеканала "1+1".

"Я приду на этот круглый стол по приглашению Президента", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

По словам лидера БЮТ, она примет участие в этом мероприятии только ради того, чтобы сообщить общественности и Президенту о выявленных ее блоком фактах коррупции среди депутатов.

"Сегодня я получила справку, что депутаты, в частности, от Партии регионов, КПУ и СПУ уже распределяют между собой квартиры, льготы в комитетах", - сообщила она.

"Я знаю, что МОРОЗ выделил себе в смете 2,5 миллиона на мягкую мебель. Я не знаю, что это должна быть за мебель", - заявила Ю.ТИМОШЕНКО, отметив, что у нее это вызывает "чувства дежавю времен КУЧМЫ".

Кроме того, Ю.ТИМОШЕНКО в который раз отметила, что у Президента есть основания распустить Верховную Раду, а общество готово к такому шагу.

"Невзирая на то, что люди устали от политиков, я знаю, что 75% населения поддерживает идею досрочных выборов", - сказала лидер БЮТ.