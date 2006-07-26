Мнения политологов разделились по поводу того, стоит ли «Нашей Украине» идти на компромисс при вхождении в антикризисную коалицию. Об этом свидетельствуют переданные УНИАН данные эксперт-опросса, проведенного Центром исследований политических ценностей.

Центр напоминает, что сегодня народный депутат Николай МАРТЫНЕНКО заявил, что «Наша Украина» готова к компромиссу с Партией регионов.

В связи с этим Центр исследований политических ценностей обратился к политическим экспертам с вопросом: «На какой компромисс стоит идти «Нашей Украине» при вхождении ее в антикризисную коалицию?».

Так, директор Киевского института проблем управления им. Горшенина Кость БОНДАРЕНКО считает, что “Нашей Украине” надо идти на любой компромисс с Партией регионов относительно должностей. По его словам, „”Наша Украина” может согласиться на то, что премьер-министром станет Виктор ЯНУКОВИЧ, может войти в правительство и получить должности министров, вице-премьеров, заместителей министров, а также губернаторов”. “При этом может быть компромисс, который бы обеспечил Партии регионов премьерство ЯНУКОВИЧА, а большинство портфелей в исполнительной власти получили бы именно “нашеукраинцы”, - заметил эксперт.

В то же время, по мнению председателя Центра исследований политических ценностей Олеся ДОНИЯ, „компромисс между “Нашей Украиной” и Партией регионов, как его понимает окружение Президента, может стать не выигрышем Президента, а его проигрышем”.

О.ДОНИЙ считает, что “Нашей Украине” более целесообразно было бы не входить в правительство антикризисной коалиции, а остаться его квалифицированным оппонентом”. По его словам, “у Президента и так достаточно много возможностей в расстановке собственных кадров в пределах его полномочий: председатель СБУ, генпрокурор, министр обороны, министр иностранных дел, председатель Антимонопольного комитета, секретарь СНБО, половина членов правления Нацбанка, половина членов Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания, треть членов Конституционного суда; плюс с Президентом будущий премьер должен согласовывать председателей госадминистраций, плюс огромное количество «помаранчевых» фракций в местных Советах; плюс мощная «помаранчевая» оппозиция в Верховной Раде - и это же просто колоссальный механизм для уравновешивания любой антикризисной коалиции”. “А если Президент своими людьми войдет в Кабмин, то там может создаться коррупционный “нашеукраинско-региональный” симбиоз”, - сказал О.ДОНИЙ.

Директор Украинского отделения Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир МАЛИНКОВИЧ также считает, “Нашей Украине” не стоит идти в коалицию с Партией регионов.

В то же время, по мнению эксперта, “Наша Украина” могла бы сейчас добиться максимальных возможностей для работы в оппозиции и найти “modus vivendi” с новым правительством. Это был бы оптимальный вариант как для “Нашей Украины”, так и для Партии регионов. Иначе для тех и других это будет отступлением от тех принципов, которые они защищают, от той идеологии, которую они предложили своим избирателям”.

В свою очередь, председатель правления Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир ФЕСЕНКО считает, что в нынешних условиях возможности компромисса для «Нашей Украины» очень ограничены. По его словам, «речь может идти об участии в составе правительства, кадровых компенсациях для «Нашей Украины», а также некоторых программных позициях. Например, «Наша Украина» настаивает на том, чтобы был сохранен внешнеполитический курс нового правительства. Здесь может быть найдена какая-то компромиссная формула”.

“К тому же есть достаточно большие сомнения, что вся фракция «Наша Украина» войдет в нынешнюю коалицию, по крайней мере, пока в ней принимают участие коммунисты”, - прибавил эксперт.

Вместо этого президент Украинской Академии политических наук Николай МИХАЛЬЧЕНКО считает, что „после круглого стола с Президентом будет достигнут компромисс общий, без каких-либо условий, о которых говорит МАРТЫНЕНКО”. По мнению эксперта, “ситуация имеет такой характер, что теряют все – и Президент, и большинство, и меньшинство. Поэтому, скорее всего, будет достигнута договоренность о премьере ЯНУКОВИЧА, а часть должностей получит “Наша Украина””.

В свою очередь, российский политолог Андрей ОКАРА убежден, что “Нашей Украине” не надо идти на компромисс с Партией регионов. „Я считаю, что для Украины, существующей политической системы и даже для нынешнего политического режима целесообразным был бы роспуск Верховной Рады и переформатирование политического поля Украины. Поэтому идти на компромисс с антикризисной коалицией не стоит. Представителям “Нашей Украины” лучше сложить депутатские мандаты и спровоцировать новые выборы в Верховную Раду”.