Антикризисная коалиции не требует замены главы НБУ

Антикризисная коалиция не поднимает и не будет поднимать вопрос о смене председателя Национального банка Украины.

Как сообщает персональный информационный сервер лидера Партии регионов и антикризисной коалиции Виктора ЯНУКОВИЧА, так В.ЯНУКОВИЧ прокомментировал заявление народного депутата Украины, члена Партии регионов Тараса ЧОРНОВИЛА о том, что якобы, Партия регионов хотела бы изменить политику, которую проводит Национальный банк, и допускает возможность смены председателя Национального банка.

В.ЯНУКОВИЧ, в частности, сказал: "Антикризисная коалиция не поднимает и не будет поднимать вопрос о смене председателя Национального банка". "Мы убеждены, – подчеркнул В.ЯНУКОВИЧ, – что кандидатура на должность председателя Нацбанка не будет рассматриваться в рамках коалиционных договоренностей".

Лидер Партии регионов выразил уверенность в том, что курс Национального банка ни в коем случае не должен зависеть от политической конъюнктуры.

* * * Газета “Дело” (№181 от 25 июля с. г.) написала, что представители Партии регионов, «находясь за полшага от власти, не исключают освобождения председателя Нацбанка Владимира СТЕЛЬМАХА». Член фракции Партии регионов Тарас ЧОРНОВИЛ в интервью «Делу» подтвердил, что действительно, у «регионалов» есть особые планы относительно курсовой политики НБУ.

Также, по информации газеты, Т.ЧОРНОВИЛ заявил: «На СТЕЛЬМАХА мы смотрим очень плохо, потому что однажды он сделал ревальвацию гривни, которая сильно ударила по экономике, причем он сделал это одномоментно и тайно. Я был автором постановления о недоверии СТЕЛЬМАХУ за беспрецедентный удар по внутреннему товаропроизводителю, теперь мы хотели бы поменять политику НБУ, но кто возглавит Нацбанк, мы еще не определились».

Другой «регионал» Михаил ЧЕЧЕТОВ подтвердил «Делу», что представители антикризисной коалиции не довольны председателем НБУ В.СТЕЛЬМАХОМ, но кандидатов на эту должность до окончания формирования Кабмина рассматривать не будут. По словам М.ЧЕЧЕТОВА, «пока идет формирование Кабмина, я не посвящен в переговоры по поводу председателя НБУ, но этот вопрос уже начал решаться».