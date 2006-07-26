ВР вынуждена будет выполнить решение о роспуске парламента

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО отмечает, что Верховная Рада Украины вынуждена будет выполнить Указ Президента о ее роспуске, если он его подпишет.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал сегодня в интервью ведущим информагентствам и телеканалам страны.

“Указ выполнят, - сказал Президент. - Я не позволю кому-либо, начиная с себя, нарушать Конституцию”.

Как сообщал УНИАН, 24 июля вечером в обращении к украинскому народу на Первом национальном канале председатель ВР Александр МОРОЗ заявил, что Верховная Рада не покорится незаконному указу Президента Украины о роспуске парламента. Он выразил уверенность, что у Президента нет оснований для роспуска парламента.