ВР вынуждена будет выполнить решение о роспуске парламента
19:20, 26 июля 2006Политика
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По крайней мере, так считает Президент
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО отмечает, что Верховная Рада Украины вынуждена будет выполнить Указ Президента о ее роспуске, если он его подпишет.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал сегодня в интервью ведущим информагентствам и телеканалам страны.
“Указ выполнят, - сказал Президент. - Я не позволю кому-либо, начиная с себя, нарушать Конституцию”.
Как сообщал УНИАН, 24 июля вечером в обращении к украинскому народу на Первом национальном канале председатель ВР Александр МОРОЗ заявил, что Верховная Рада не покорится незаконному указу Президента Украины о роспуске парламента. Он выразил уверенность, что у Президента нет оснований для роспуска парламента.
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