За порядком на выборах следят более 102 тысяч правоохранителей

Об этом сообщает оперативный штаб МВД Украины.

«С целью обеспечения надлежащего уровня безопасности во время выборов к охране общественного порядка привлечены 102 114 работников правоохранительных органов, 30 482 представителей общественности»,- отмечается в сообщении.

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62 280 человек привлечены к охране общественного порядка непосредственно возле избирательных участков, из них: 43 371 - работники ОВД, 10 – военнослужащих НГУ, 3 887 – ГСЧС, 54 - Госпогранслужбы, 22 – налоговой милиции, 13 936 – общественных формирований.

Кроме того, 20 607 человек обеспечивают правопорядок в общественных местах, из них: 6 723 работников милиции, 1340 - патрульной службы полиции, 1794 - военнослужащих НГУ, 100 - слушателей ВУЗов, 138 -ГСЧС, 455 - ГНСУ, 20 - налоговой милиции и 9 437 - представителей общественности.

Как отметили в МВД, еще 8 823 человека находятся в резерве.