Ющенко знает путь к узурпации власти

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО будет расценивать как путь к узурпации власти, если судьи Конституционного Суда Украины от Верховной Рады Украины будут назначены исключительно по квоте парламентского большинства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня в интервью ведущим информагентствам и телеканалам страны.

Глава государства выразил убеждение, что сейчас судьба Конституционного Суда Украины зависит именно от Верховной Рады Украины. В.ЮЩЕНКО отметил, что он свой конституционный долг по внесении кандидатур на должности судей КС давно выполнил, внеся три кандидатуры (что было закреплено соответствующими указами главы государства от 14 ноября 2005 года).

В то же время Президент заявил, что категорически отвергает возможные дискуссии, что для решения проблем он должен повторно внести эти кандидатуры. В.ЮЩЕНКО заявил, что не будет подавать их повторно, поскольку своего решения не менял.

Кроме того, сегодня на брифинге в Секретариате Президента первый заместитель главы Секретариата Иван ВАСЮНИК заявил: «Президент Украины считает, что попытки обсуждать, а тем более реализовать схему, по которой от имени ВР будут назначены пять судей Конституционного Суда исключительно по квоте большинства, Президент Украины будет расценивать как еще один шаг к узурпации власти Верховной Радой, как шаг к игнорированию волеизъявления украинского народа».

По его словам, поскольку парламент, в соответствии с политическими вкусами, представляет весь украинский народ, то и в Конституционном Суде от Верховной Рады должны быть представлены лица, уполномоченные всеми политическими силами парламента.

При этом И.ВАСЮНИК отметил, что на сегодня в КС работают трое судей, которые были назначены еще предыдущим Президентом Леонидом КУЧМОЙ, и еще трое судей, которые уже были назначены Президентом В.ЮЩЕНКО. «Речь не идет о назначении судей КС персонально от того или другого Президента, речь идет, что эти судьи назначаются от института Президента, и это принципиально», - подчеркнул И.ВАСЮНИК.