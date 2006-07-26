Ющенко надеется на супер-компромисс

“Круглый стол” для обсуждения политической ситуации состоится завтра, лишь если четко будет определен его регламент.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО сегодня в интервью ведущим информагентствам и телеканалам страны.

Глава государства выразил убеждение, что ответы на все вопросы можно найти лишь в процессе переговоров, поэтому “круглый стол“ он считает “единственной возможной формой поиска компромисса”.

Как сказал В.ЮЩЕНКО, за таким столом можно будет найти такой компромисс, который два месяца назад никто и представить не мог.

По словам Президента, он не исключает, что такой “круглый стол” состоится завтра, но не “хотелось бы начинать дело, если не сформирован регламент “стола”.

В.ЮЩЕНКО заявил, что сегодня утром получил предложения по регламенту “круглого стола” и относительно позиций политических сил.

Президент еще раз подчеркнул, что, по его убеждению, в этом “круглом столе” должны принять участие не только политические силы, правительство, Секретариат и сам глава государства, но и общественные организации и авторитетные люди Украины.

“Не думаю, что нам нужно прятаться”, - сказал В.ЮЩЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 25 июля председатель Верховной Рады Александр МОРОЗ сообщил на заседании парламента, что 26 июля в 14.00 в Мариинском дворце в Киеве лидеры ведущих политических сил и Президент Украины В.ЮЩЕНКО проведут “круглый стол”.

Сегодня в пресс-службе Президента сообщили, что в сегодняшнем графике главы государства не предусмотрено его участие в проанонсированном представителями Верховной Рады “круглом столе” в Мариинском дворце.